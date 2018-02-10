НХЛ. Три передачи Кузнецова, два очка Орлова и Панарина

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Военный комиссар края просит депутатов вмешаться в ситуацию с уклонением от службы в армии
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Экономика
Отель-НЛО скоро заработает в Норвегии
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Киевские Ведомости
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