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Спорт

Украина завоевала шестое золото на Паралимпиаде в Пхенчхане

Украина завоевала шестое золото на Паралимпиаде в Пхенчхане
Украинские спортсмены результативно провели очередной день зимних Паралимпийских игр в Южной Корее.

Легендарный украинский паралимпиец Виталий Лукьяненко в 39 лет стал победителем биатлонной гонки на 15 км среди спортсменов с нарушениями зрения. Второе золото в Пхенчхане Лукьяненко завоевал с почти двухминутным отрывом от другого украинца Александра Казика.
Лукьяненко стал двукратным чемпионом Паралимпиады-2018, а всего на счету спортсмена из Сум шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали.
Третью награду в медальную копилку Украины в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушениями зрения положила Оксана Шишкова, занявшая второе место. Украинка стала трехкратным призером Паралимпиады-2018 – ранее Шишкова выиграла гонку на 10 километров и стала второй на 6-километровой дистанции.
Благодаря успехам в биатлоне Украина занимает четвертое место в медальном зачете Игр в Пхенчхане. Соревнования среди паралимпийцев завершатся в воскресенье, 18 марта.
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Медальный зачет Паралимпиады:

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