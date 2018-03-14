Украина завоевала шестое золото на Паралимпиаде в Пхенчхане

Легендарный украинский паралимпиец Виталий Лукьяненко в 39 лет стал победителем биатлонной гонки на 15 км среди спортсменов с нарушениями зрения. Второе золото в Пхенчхане Лукьяненко завоевал с почти двухминутным отрывом от другого украинца Александра Казика.Лукьяненко стал двукратным чемпионом Паралимпиады-2018, а всего на счету спортсмена из Сум шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали.Третью награду в медальную копилку Украины в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушениями зрения положила Оксана Шишкова, занявшая второе место. Украинка стала трехкратным призером Паралимпиады-2018 – ранее Шишкова выиграла гонку на 10 километров и стала второй на 6-километровой дистанции.Благодаря успехам в биатлоне Украина занимает четвертое место в медальном зачете Игр в Пхенчхане. Соревнования среди паралимпийцев завершатся в воскресенье, 18 марта....