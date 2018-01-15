Установлена новая опасность полета на Марс

Группа ученых из Университета Нью-Гэмпшира в США установила, что воздействие радиации на астронавтов в ходе марсианского полета может оказаться куда более серьезным, нежели полагалось ранее. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Причиной тому служит снижение солнечной активности, благодаря чему ветер менее эффективно отражает космические лучи.
К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные CRaTER — прибора, который расположен на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его главная задача - оценивать вредоносное воздействие космических лучей и солнечной радиации.
В итоге ученые заметили, что излучение объектов, расположенных за пределами Солнечной системы, усилилось. Причиной, по мнению специалистов, является аномальный по продолжительности период сниженной солнечной активности.
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Кроме того, в ходе исследования была также выявлена опасность и от самого солнца, за счет испускания высокоэнергетических частиц...