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Наука

Установлена новая опасность полета на Марс

Установлена новая опасность полета на Марс
Специалисты полагают, что воздействие радиации на астронавтов является более серьезной проблемой, нежели полагалось ранее.

Группа ученых из Университета Нью-Гэмпшира в США установила, что воздействие радиации на астронавтов в ходе марсианского полета может оказаться куда более серьезным, нежели полагалось ранее. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Причиной тому служит снижение солнечной активности, благодаря чему ветер менее эффективно отражает космические лучи.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные CRaTER — прибора, который расположен на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его главная задача - оценивать вредоносное воздействие космических лучей и солнечной радиации.

В итоге ученые заметили, что излучение объектов, расположенных за пределами Солнечной системы, усилилось. Причиной, по мнению специалистов, является аномальный по продолжительности период сниженной солнечной активности.

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Кроме того, в ходе исследования была также выявлена опасность и от самого солнца, за счет испускания высокоэнергетических частиц...

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