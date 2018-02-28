Диетологи рассказали, из-за чего может замедлиться обмен веществ

От скорости обмена веществ зависит не только самочувствие и внешний вид человека, но и то, как будут работать его внутренние органы и системы. Так что, если вы заметили, что в последнее время все время хотите спать, быстро утомляетесь и выглядите, мягко говоря, неважно, обратите внимание на образ своей жизни и исключите из нее следующие моменты:
1. Употребление продуктов, имеющих в своем составе искусственные подсластители. По мнению диетологов, лучше уж есть обычный сахар, так как подобные добавки способствуют замедлению метаболизма и даже ухудшению работы головного мозга.
2. Недостаточное употребление кисломолочных и молочных продуктов, содержащих кальций и полезные бактерии. Если у человека в рационе и вовсе нет этих продуктов, то с большой долей вероятности не только замедлится обмен веществ, но и появятся проблемы со стулом, здоровьем костей и зубов.
3. Дефицит жидкости в организме. Вода не просто очищает организм от токсинов, пищевых остатков и шлаков, но и способствует стимуляции перистальтики кишечника, что само собой ведет к ускорению метаболизма. Поэтому врачи рекомендуют пить не менее полутора литров жидкости в день.
4. Жесткие ограничения в еде. Сидящие на диетах отмечают, что их обмен веществ останавливается и они перестают посещать туалет, как раньше. Это явление чревато интоксикацией организма и ни о каком похудении без вреда в данном случае уже не может быть речи.
5. Сокращение суточной калорийности пищи до минимума. Когда организм не получает обязательное количество энергии из еды, в нем замедляются все обменные процессы и он не в состоянии функционировать полноценно.
6. Употребление спиртных напитков. Даже маленькая доза алкоголя негативно отражается на обмене веществ, замедляя его на 70-75%. К тому же, алкоголь задерживает воду и может появиться отечность.
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7. Дефицит жиров. Диетологи настоятельно не рекомендуют исключать из рациона питания продукты, обогащенные полезными жирами, так как они играют одну из ключевых ролей в обменных процессах пищеварения...