Учёные нашли объяснения загадочному феномену атмосферы

Учёные США, работающие в Центре космических полётов Годдарда, нашли объяснения ещё одному загадочному феномену. Это касается возникающих в атмосфере странных свечений.Впервые данное явление было замечено и заснято любителями в 2015 году. Они увидели ленты с зелёным и фиолетовым оттенками сравнительно узкого размера.Это явление отнесли к редким разновидностям полярных сияний. Ему дали название «Стив». Причиной его возникновения являются сверхзвуковые потоки ионов, проносящиеся в земной ионосфере.«Стив» может иметь длину даже в несколько тысяч километров, при ширине в 25-30 километров. Учёные определили это сияние, как мощное усиление скорости тепловой эмиссии.Сейчас специалистам удалось выяснить, что явление имеет связь с субавроральным ионным дрифтом. Так называют заряженные частицы, мчащиеся узким потоком. Как правило, подобные дрифты возникают либо рядом с линией светораздела, выступающей в качестве своеобразного терминатора, либо с ночной стороны Земли.Ранее считалось, что эти потоки не способны к созданию свечений. Последние исследования доказали, что данное мнение было ошибочным. Причиной «Стива» являются именно они. В то же время осталась и неразгаданная тайна. Каким образом при дрифте появляется свечение зелёных оттенков, учёные пока понять не могут...