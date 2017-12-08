Британские учёные опровергли \"парадокс ожирения\"

Британскими учёными были опубликованы результаты исследований, которые проводились с 2015 года. Выводы специалистов опровергли теорию, имеющую название «парадокс ожирения».Согласно этой гипотезе, повышенный индекс массы тела (ИМТ) не оказывает негативного влияния на здоровье человека. ИМТ 18-25 - это масса тела в пределах норма, ИМТ 25-30 – избыточная масса тела, ИМТ выше 30 – ожирение.Учёные других стран придерживались мнения, что избыточный вес при наличии физической активности, может быть даже полезен и снижает риск смертности.В исследованиях группы учёных из Глазго приняли участие почти 300 000 европейцев. Полученные результаты доказали, что лишний вес и ИМТ выше 25 приводит к появлению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем.А исследования учёных из Бристольского университета, исследовавших 60 199 пар родителей и детей, лишь подтвердили, что гипотеза «парадокса ожирения» ложная и несёт опасность людям с лишним весом...