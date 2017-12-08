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Британские учёные опровергли "парадокс ожирения"

Британскими учёными были опубликованы результаты исследований, которые проводились с 2015 года. Выводы специалистов опровергли теорию, имеющую название «парадокс ожирения».
Британские учёные опровергли \"парадокс ожирения\"


Согласно этой гипотезе, повышенный индекс массы тела (ИМТ) не оказывает негативного влияния на здоровье человека. ИМТ 18-25 - это масса тела в пределах норма, ИМТ 25-30 – избыточная масса тела, ИМТ выше 30 – ожирение.
Учёные других стран придерживались мнения, что избыточный вес при наличии физической активности, может быть даже полезен и снижает риск смертности.
В исследованиях группы учёных из Глазго приняли участие почти 300 000 европейцев. Полученные результаты доказали, что лишний вес и ИМТ выше 25 приводит к появлению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем.
А исследования учёных из Бристольского университета, исследовавших 60 199 пар родителей и детей, лишь подтвердили, что гипотеза «парадокса ожирения» ложная и несёт опасность людям с лишним весом...

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