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Наука

NASA создаст для помощи астронавтам роботов-дроидов из «Звездных войн»

Ученые американского аэрокосмического агентства NASA планируют заняться разработкой роботов-дроидов из всемирно известной киносаги «Звездные войны», предназначенных для помощи астронавтам в космосе.
NASA создаст для помощи астронавтам роботов-дроидов из «Звездных войн»


Реализация уникального проекта ляжет на плечи инженеру NASA Крису Вердейну. Помимо пиара, роботы-дроиды из «Звездных войн» принесут американскому аэрокосмическому агентству много пользы, уверяют ученые. Суперсовременная машина с огромным набором инструментов сможет обслуживать как космические корабли, так и прочую технику астронавтов. Благодаря огромному объему памяти, роботы-дроиды длительное время будут работать автономно, совершенно не нуждаясь в человеческом вмешательстве.
На реализацию уникального проекта NASA понадобится несколько лет. Мировые эксперты уверены, разработка американских ученых полностью скопирует машины из «Звездных войн», дабы повысить популярность агентства...

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