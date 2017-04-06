| | Эксперт: Сомнология необходима как отдельная специальность
Наука

Эксперт: Сомнология необходима как отдельная специальность

Сомнологию нужно непременно сделать отдельной специальностью. Так считает заведующий отдела медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов во время пресс-конференции, посвящённой Международному дню сна 16 марта.
Эксперт: Сомнология необходима как отдельная специальность

Как он рассказал, в России на данный момент нет специальности сомнолог.
"Существуют учреждения, где работают специалисты в этой области. Чаще всего ими являются неврологи. В некоторых вузах проводят обучение врачей, желающих получить знания в сфере сомнологии. Было бы отлично сделать её отдельной специальностью. Первая проблема заключается в том, что люди с нарушениями сна, должны платить за консультации из своего кармана, так как страховые компании нас не видят и не могут покрыть затраты пациента с бессонницей", - поделился специалист.

Обстоятельства этого положения лежат в том, что расстройство сна воспринимают больше как социальную проблему, нежели медицинскую. Для изменения такого положения дел необходимо внедрять российское исследование. Оно покажет, какие потери Россия несёт от бессонницы...

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