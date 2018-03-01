| | Саша Черно вызывает неприязнь и отвращение
Шоу-Биз и культура

Саша Черно вызывает неприязнь и отвращение

Ну хитрости ей не занимать, а правды отродясь там не было, нет и не будет! Какая может быть правда от мамзели, кинувшей на бабло людей?
Она осуждает Шевушалаву не от принципов, которыми постоянно тычет местным шмарам в лицо, называя про*титутками и шлю*амии, она прекрасно понимает, что на неё такую спросу нет! Похотливая дюже до се*СА и извращениям в мечтах, которыми хотела бы заняться, а желающих всё это ей предоставить нет! Бодливой корове Бог рогов не дал! Нюхач не в счёт! Этот за прибавку за 5% себя отымеет. Причём напоказ и с удовольствием.
Видела я сколько пользователей её поддержало в посте про Сороку, сработало! Но я не стала бы утверждать, что этим она перетянула на свою сторону согласных с ней. Она как личность при любом раскладе вызывает неприязнь и отвращение. Лживая и умеющая словить волну, которая лихо по её понятиям сможет принести «очки»! Только пользователи как выдвинут, так и задвинут. Её обличающая речь в сторону ш*лавы лишь лопнувший нарыв от невостребованности, пусть даже и на раз. И потом, а когда вообще её интересовало мнение пользователей? Чё-то я такого не помню. В основном это были посылы «на гвоздок» с матами и советами оставить свои комменты при себе!
Саша Черно вызывает неприязнь и отвращение

И моё мнение, как бы она не старалась со своим «зубочисткой процентщиком», в целом они вызывают только блевантос, изжогу и отрыжку. А выиграть конкурс, дык мечтать не вредно! Как и мечтать заполучить в мужья хомяк, .который для неё никогда принцем не станет, потому как и она от образа «золушки и белоснежки» ну очень далека. И с такого, как Сорока, никаких дивидентов не получишь, кроме рыжей шерсти клок, чёрную метку и расчёсанные нервы. Иметь такого в друзьях -
врагов не надо!
[Автор: Арина Риджик]...

Еще по теме

Саша Черно ничего не знает о достоинстве и моральных принципах

Саша Черно ничего не знает о достоинстве и моральных принципах

1-03-2018, 23:48
Читать
Саша Шева вызывает отвращение

Саша Шева вызывает отвращение

20-12-2017, 13:55
Читать
Лиза Триандафилиди вызывает отвращение

Лиза Триандафилиди вызывает отвращение

23-11-2017, 15:16
Читать
Саша Черно вызывает своим видом неприязнь у телезрителей

Саша Черно вызывает своим видом неприязнь у телезрителей

15-04-2017, 18:30
Читать
Саша Черно и Роман Баранчук сочувствия не вызывает

Саша Черно и Роман Баранчук сочувствия не вызывает

1-04-2017, 13:04
Читать
Дом-2: беременность Алианы Устиненко вызывает отвращение у телезрителей

Дом-2: беременность Алианы Устиненко вызывает отвращение у телезрителей

10-04-2014, 01:01
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail