Валера Блюменкранц не выполняет свою миссию на Сейшелах

Блюменкранц ведет себя на Сейшелах идеально, но даже в самом красивом яблочке Влад Кадони найдет червоточинку! Работа у него на Дом 2 такая. Не изменял Тате? Не ездил в отель без камер? За камнями ни с кем не засветился? Так может беспробудно пьянствовал все это время?Блюменкранца отправили на Сейшелы без любимой супруги, пообещав, что она приедет к нему немного позже. Основной миссией Валеры было – научить молодых и неопытных участников Дом 2 строить любовь. Задание есть, исполнитель имеется, но выполнять свою миссию не собирается. Блюменкранцу дали неделю на исправление?После просмотра сегодняшнего эфира на шлоке осталось больше вопросов, чем ответов. Оказывается не только зрители телестройки, но Тата Блюменкранц, любимая жена, не понимает, с чего вдруг Валеру сослали на Остров любви и не отпускают домой к семье? В эфирах на шлоке его практически нет. Он не дает советы участникам, не высказывается на лобных местах (очень редко и только когда попросят), он не организовывает вечеринки, не помогает ребятам в организации интересных свиданий, а ведь именно в этом заключалась его миссия на Сейшелах. Провал по всем фронтам? Решили дать еще неделю на исправление? Докажет Блюменкранц свою верность и преданность дому 2 или продолжит тихонько бухать в одиночестве в бунгало, подальше от соблазнов? На это сегодня в эфире намекнул ведущий?