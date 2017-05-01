| | Лондон заберет у Абрамовича «Челси» из-за «дела Скрипаля»
Спорт

Лондон заберет у Абрамовича «Челси» из-за «дела Скрипаля»

Великобритания готовит аналог «списка Магнитского», в рамках которого российский миллиардер Роман Абрамович может лишиться лондонского «Челси».
Лондон заберет у Абрамовича «Челси» из-за «дела Скрипаля»


Если правительство Великобритании сможет доказать причастность Романа Абрамовича к коррупционным схемам, позволившим российскому миллиардеру вывести незаконно заработанные на нефти деньги в Англию, футбольный клуб «Челси» рискует остаться без владельца. Сейчас Лондон подготавливает аналог «списка Магнитского», его официальная презентация мировому сообществу еще не состоялась.
До покупки Абрамовичем «Челси», лондонский футбольный клуб был середняком Английской премьер-лиги. Сейчас «аристократы» действующие чемпионы АПЛ, имеющие в сумме 5 титулов лиги, 4 Кубка лиги, 3 Кубка Англии, 2 Суперкубка Англии, а также по одному кубку Лиги чемпионов и Лиги Европы...

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