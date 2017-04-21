За неспортивное поведение в Оренбурге оштрафовали болельщика «Сарматов»

Болельщика хоккейного клуба «Сарматы» оштрафовали на три тысячи рублей. Центральный районный суд города Оренбурга вынес такое решение в связи с его неспортивным поведением во время спортивного мероприятия.Во время проведения хоккейного матча 19-летний фанат клуба «Сарматы» перешел границы дозволенного. Юноша чрезмерно увлекся и стал выкрикивать оскорбительные возгласы в адрес болельщиков команды соперника. Впоследствии парень так вошел в раж, что решил сорвать флаг команды противника.Такие действия молодого человека являются правонарушением и должны наказываться законом. Болельщика задержали сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивали порядок во время проведения спортивного мероприятия. После проведения расследования дело передали в Центральный районный суд Оренбурга. Суд полностью подтвердил вину болельщика и присудил ему выплатить штраф в размере трех тысяч рублей...