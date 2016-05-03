Игрока «Атлетико» восхитил полуголый москвич

«Мой новый кумир», - подписал 23-летний Хименес видео с участием неизвестного москвича.

Уругвайский защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес опубликовал в Instagram видеозапись с участием своего «нового кумира», коим оказался убирающий снег на футбольной площадке одного из московских дворов полуголый мужчина.Публикация уругвайского защитника набрала множество лайков и комментариев в стиле: «Это Россия, детка».К слову, накануне Хосе Хименес вместе со своей командой прилетал в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива». Выиграв первый поединок со счетом 3:1, мадридский «Атлетико» еще увереннее обыграл «железнодорожников» на «РЖД Арене», забив 5 безответных мячей.16 марта состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Единственным представителем России на международной арене остался московский «ЦСКА»...