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Спорт

Игрока «Атлетико» восхитил полуголый москвич

Уругвайский защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес опубликовал в Instagram видеозапись с участием своего «нового кумира», коим оказался убирающий снег на футбольной площадке одного из московских дворов полуголый мужчина.
Игрока «Атлетико» восхитил полуголый москвич


«Мой новый кумир», - подписал 23-летний Хименес видео с участием неизвестного москвича.

Публикация уругвайского защитника набрала множество лайков и комментариев в стиле: «Это Россия, детка».
Игрока «Атлетико» восхитил полуголый москвич


К слову, накануне Хосе Хименес вместе со своей командой прилетал в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива». Выиграв первый поединок со счетом 3:1, мадридский «Атлетико» еще увереннее обыграл «железнодорожников» на «РЖД Арене», забив 5 безответных мячей.
16 марта состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Единственным представителем России на международной арене остался московский «ЦСКА»...

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