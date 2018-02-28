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Спорт

Стала известна цена билетов на финал Лиги чемпионов-2018

Стала известна цена билетов на финал Лиги чемпионов-2018

Вчера, 15 марта, стартовала подача заявок на приобретение билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.
Билеты колеблются в цене от 70 до 450 евро.
При этом вы можете приобрести только два билета одной группы, оформить заявку можно на официальном сайте УЕФА.
Если спрос на билеты будет превышать предложение, то проведут лотерею, в которой примут участие все корректно заполненные заявки.
Какие билеты и есть и какова их стоимость
Билеты категории 1 (центральные трибуны) — 450 евро;
Категории 2 (трибуны ближе к углам поля) — 320 евро;
Категории 3 (за воротами) — 160 евро;
Категории 4 (высокие и низкие места за воротами) — 70 евро.
Для тех, кто передвигается на инвалидной коляске, билеты стоят 70 евро с возможностью посетить матч с проводником. Люди с инвалидностью, которые передвигаются без коляски, также имеют право попасть на финал вместе с проводником за 70 евро.
В продаже доступна покупка билета за 140 евро, по которому могут пройти один взрослый вместе с ребенком до 14 лет.
Стала известна цена билетов на финал Лиги чемпионов-2018

Подача заявок закончится 22 марта в 15:00 по Киеву.

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