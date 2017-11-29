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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
На фоне Савченко с гранатами: как люди Порошенко с партнерами устроили новый "договорняк"/Крупнейшие фракции парламента сумели договориться о важных должностях
Источник рассказал о торгах людей Порошенко за пост главы НБУ
Как после войны на Донбассе избежать конфликта со сторонниками России: ученый Козловский дал совет
Стало известно, кто занял пост командующего Объединенными силами на Донбассе
Петр Порошенко посетил Катериновку и Золотое на линии фронта
Экономика
Польша упростит трудоустройство украинцев
Львов может стать первым городом без маршруток
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В Сочи преждевременно расцвела магнолия Суланжа
События
Названы самый дорогой и самый дешевый города мира
Назло украинским националистам: отец Порошенко надел все свои советские награды
В Ираке разбился военный вертолет США
В США обрушился мост: четверо погибших
В Мадриде вспыхнули массовые беспорядки
Социум
16 марта отмечается Всемирный день сна
Бенджамин Спок умер 20 лет назад: как жил педиатр который учил любить детей и доверять им
Прозорі продажі – це винагорода за декорупцію
Можно ли назвать Майкла Помпео новым другом Украины
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Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
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Спорт
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Детей Ирины Родниной затравили на почве переезда в США
Стала известна цена билетов на финал Лиги чемпионов-2018
Шоу-Биз
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Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
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Киевские Ведомости
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События
Названы самый дорогой и самый дешевый города мира
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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