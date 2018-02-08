Львов может стать первым городом без маршруток

Транспортная комиссия депутатов Львовского горсовета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и крупных автобусов.Об этом пишет НВ.Полный переход на электротранспорт и автобусы необходимо осуществить в течение пяти лет, решила комиссия.Окончательное решение об отказе от маршрутных такси должен принять горсовет. Вопрос может быть вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе.По словам представителя депутатской комиссии Романа Иванцива, компаниям, которые сейчас регулируют движение маршруток, может быть предложено другое сотрудничество.Большие автобусы в городах — это практика европейских стран, отметил первый заместитель председателя Госслужбы по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский.По его словам, отказ от маршруток поможет разгрузить городскую сеть.Если инициативу поддержит городской совет, Львов станет первым областным центром Украины без маршрутных такси.Ближайшее пленарное заседание Львовского горсовета запланировано на 22 марта.Напомним, в Украине стартовала реформа рынка автобусных перевозок.7 февраля правительство утвердило изменения к двум постановлениям, которые касаются порядка проведения конкурса на регулярных автобусных маршрутах и правилпредоставления услуг на автомобильном транспорте.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...