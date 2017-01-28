Польша упростит трудоустройство украинцев

Польским фирмам будет проще трудоустроить иностранцев из-за восточной границы страны. Также новые положения в законодательстве призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.Правительство Польши работает над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, из Украины. Об этом заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский на XI Форуме «Европа-Украина», передает Радио Польша.По его словам, польским фирмам будет проще трудоустроить иностранцев из-за восточной границы страны. Также польское правительство хочет внимательно изучить, в каких регионах и в каких отраслях нужны рабочие, каких компетенций и профессий.Кроме того, новые положения призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.Отмечается, что в Польше либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время. Поэтому предприниматели предложили правительству нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу.Также польские работодатели опасаются, что хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.В польском правительстве отметили, что работа над новой миграционной политикой в стране продолжается несколько месяцев. Ожидается, что новые положения будут готовы уже к летним каникулам.Ранее стало известно, что украинцы за 2017 год перевели из Польши 100 млрд гривен. Перед этим сообщалось, что до конца 2020 года на польский рынок труда будет прибывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...