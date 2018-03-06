| | Петр Порошенко назначил командующего Объединенных сил
Политика

Петр Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Президент Украины назначил на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.
"Поставил перед Командующим объединенных сил задачу – укрепить Вооруженные Силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и были способны освободить оккупированные территории", - заявил Петр Порошенко.
Также Порошенко добавил, что закон о реинтеграции Донбасса призван не только дать отпор врагу на территории Донецкой и Луганской областей, но и освободить оккупированные сейчас районы.
"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на Командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал он.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Сергея Наева. Его и еще ряд военных чиновников обвинили в "преступных приказах", которые якобы привели к гибели людей на Донбассе...

Еще по теме

Указ Порошенко даст старт операции Объединенных сил на Донбассе

Указ Порошенко даст старт операции Объединенных сил на Донбассе

6-03-2018, 13:20
Читать
«ВСУ освободят оккупированные территории»: Порошенко поставил цель

«ВСУ освободят оккупированные территории»: Порошенко поставил цель

4-03-2018, 22:54
Читать
Порошенко: ВСУ должны освободить оккупированные территории

Порошенко: ВСУ должны освободить оккупированные территории

4-03-2018, 15:51
Читать
Порошенко объяснил причину увольнения Гайдука с поста главного по флоту

Порошенко объяснил причину увольнения Гайдука с поста главного по флоту

16-04-2016, 10:25
Читать
Порошенко назначил нового командующего Сухопутными войсками

Порошенко назначил нового командующего Сухопутными войсками

28-03-2016, 15:12
Читать
Порошенко назначил командующего Сухопутными войсками

Порошенко назначил командующего Сухопутными войсками

28-03-2016, 14:13
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail