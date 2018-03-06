Петр Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Президент Украины назначил на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева."Поставил перед Командующим объединенных сил задачу – укрепить Вооруженные Силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и были способны освободить оккупированные территории", - заявил Петр Порошенко.Также Порошенко добавил, что закон о реинтеграции Донбасса призван не только дать отпор врагу на территории Донецкой и Луганской областей, но и освободить оккупированные сейчас районы."Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на Командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал он.Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Сергея Наева. Его и еще ряд военных чиновников обвинили в "преступных приказах", которые якобы привели к гибели людей на Донбассе...