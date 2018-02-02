| | Петр Порошенко посетил Катериновку и Золотое на линии фронта
Политика

Петр Порошенко посетил Катериновку и Золотое на линии фронта

Президент Петр Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на линии разграничения в Луганской области.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
Катериновка вернулась под контроль Украины несколько месяцев назад. Как отметила в Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенрко, в Катериновку не приезжают даже наблюдатели миссии ОБСЕ из-за постоянных обстрелов.
"К нулю несколько сотен метров. Линия соприкосновения фактически проходит по границе поселка. И это очень важно, чтобы жители маленького села, где остаются жить 200 украинцев, среди которых 20 детей, знали, что украинская власть их поддерживает", - написала она.
В Золотом построен контрольно-пропускной пункт через линию столкновения, но из-за постоянных обстрелов он так и не открылся...

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