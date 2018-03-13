| | Хирурги Омска зашили мужчине незаживающую рану в груди
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Хирурги Омска зашили мужчине незаживающую рану в груди

Врачи Омска смогли зашить незаживающую рану на груди у мужчины. Сейчас медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.
Хирурги Омска зашили мужчине незаживающую рану в груди


Полтора года назад мужчина получил резаное ранение грудной клетки слева, что обернулось чередой осложнений и новых болезней. Мужчину прооперировали, но вскоре рана начала гноиться и открываться. Были открыты ребра и грудная клетка деформировалась. Жизни 39-летнего мужчины угрожала буллезная эмфизема - заболевание легких.
Хирурги Омска зашили мужчине незаживающую рану в груди


За тяжелого пациента взялись врачи Омска. Илья Зятьков и Людмила Гашкова провели сложнейшую операцию, в ходе которой удалили участок легкого и ребер, смогли зашить рану. Пациент находился на операционном столе два часа и потерял пол-литра крови.
Сейчас пострадавшего планируют перевести из реанимации, так как он чувствует себя хорошо и идет на поправку...

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