Ученые объяснили, почему в Сибири стало больше снегопадов

Превышение нормы снеговых запасов в Западной Сибири в четыре раза, зафиксированное в прошлом году, связано с длительным «безлёдным» периодом на Карском море. К соответствующему выводу пришли сотрудники Научного центра изучения Арктики.Исследование, которое провели учёные данного учреждения совместно с Институтом водных и экологических проблем СО РАН, базируется на мониторинге данных спутникового зондирования. Целью исследований научной группы было изучение перемен акватории Карского моря, а также влияние процессов, которые там происходят на климат Западной Сибири. В итоге выяснилось, что с 2012 по 2017 год в данной местности наблюдалось увеличение времени открытой воды. Поверхность моря долгое время не замерзала, что приводило к увеличению влаги в атмосфере. Вследствие данных процессов, количество осадков в регионе значительно выросло. Исследователи подчёркивают, что изучение подобной зависимости важно для понимания метеорологических условий в Сибири.Ранее учёные заявили, что в течение XXI века климат в России станет заметно теплее...