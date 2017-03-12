Астрономы обнаружили Джаббу Хатта на Марсе

Необычная находка насторожила исследователей Марса. Им удалось найти на ландшафте красной планеты объект, который сильно схож с лицом Джаббы Хатта.Американские астрономы, чьим объектом изучений является Марс, выдвинули торию о том, что один из персонажей кинематографической вселенной «Звездные войны» может оказаться реальным представителем инопланетной формы жизни. Основанием для такого предположения служит снимок с поверхности космического тела, на котором четко угадываются черты персонажа. Они полагают, что Джабба Хатт мог быть жителем красной планеты, благодаря чему и был заимствован его образ для фильма. По истории «Звездных войн» инопланетный гангстер был родом с Нал Хатты. Данная вымышленная планета очень схожа с реальным Марсом.Первое появление персонажа перед зрителем состоялось в 1977 году в ленте «Новая надежда». После этого, он стал одним из любимчиков поклонников космической оперы. Специалисты из США отмечают, что Джабба может по-прежнему проживать на 4 планете от Солнца.Интернет-аудитория восприняла информацию негативно, посчитав снимок просто монтажом...