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Наука

Ученые нашли отличия в мозге трансгендера и обычного человека

Ученые провели исследование мозга трансгендеров и обычных людей. Оказалось, что некоторые части их мозга отличаются.
Ученые нашли отличия в мозге трансгендера и обычного человека

Бразильские ученые из школы медицины при Университете Сан-Паулу провели интересный эксперимент, который был направлен на сравнение мозга трансгендеров и обычных людей (цисгендеров). В ходе исследования удалось обнаружить, что мозг трансгендеров отличается от мужского и женского по нескольким параметрам. Одним из основных отличий стал размер островковой доли – части мозга, которая отвечает за эмоции и восприятие человеком собственного тела. Результаты своих исследований они опубликовали в научном журнале Science Reports.
Известно, что для проведения эксперимента ученые использовали аппарат МРТ, который осуществил структурный анализ мозга у 80 человек, возраст которых составлял от 18 до 49 лет. Сообщается, что среди них было 20 трансгендерных женщин, которые не использовали гормональную терапию и такое же количество мужчин, которые принимали гормоны. Определено, что трансгенделы обладают островковой долей большего объема чем обычный мужчина, но меньше чем женщина. Такие отличия могут закладываться еще во время внутриутробного развития плода, что дает предпосылки считать трансгендеров не только социокультурным феноменом...

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