Toyota разработала робота, способного играть в баскетбол

Разработчики известной компании Toyota создали робота, умеющего забрасывать баскетбольные мячи в корзину. Он уже успел обыграть человека.Японских инженеров компании на это вдохновила манга про баскетбол под названием "Slam Dunk". При этом человекоподобного робота назвали CUE. Он поучаствовал в сорвнованиях по чётким броскам в корзину. CUE соревновался с японской баскетбольной командой Alvark Tokyo. Как сообщают источники, на данный момент искусственный интеллект может лишь выполнять однообразные движения для того, чтобы закинуть мяч в баскетбольную корзину, про настоящий баскетбол речь не ведётся.Ранее сообщалось, швейцарские учёные научили танцевать робота ANYmal...[/media]