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Специалисты рассказали, почему люди представляют инопланетян в виде гуманоидов

Человечество нередко задумывается об инопланетной жизни. Специалисты объяснили, почему мы представляем пришельцев в определенном облике.
Специалисты рассказали, почему люди представляют инопланетян в виде гуманоидов


 Зачастую люди представляют инопланетян как существ с большими головами, длинными конечностями и странной формой глаз. Эти образы встречаются повсеместно в кинематографе, литературе и телешоу.
Чарли Хенли, специалист по визуальным эффектам, рассказал, что в своих работах над созданием внешнего облика пришельцев использовал человеческие особенности. По его словам, схожесть инопланетян с людьми позволяет лучше понять их во время просмотра фильма или чтения. Зритель или читатель начинает переживать чувствам пришельца, понимать его действия.
Директор института SETI Эндрю Симион полагает, что если инопланетная жизнь схожа с земной, то может оказаться, что они используют подобные технологии. Применение которых не сильно отличается от людского понимания. Он отметил, что ясность в это сможет внести только обнаружение жизни внеземного происхождения. А представления о пришельцах ограничено тем, что люди проживают на одной планете и не способны мыслить за этими рамками...

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