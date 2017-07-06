| | Эксперт дал комментарий негативному заявлению S7 о «Союзе-5»
Наука

Эксперт дал комментарий негативному заявлению S7 о «Союзе-5»

Эксперт Андрей Ионин, являющийся членом-корреспондентом в Академии космонавтики РФ, прокомментировал заявление компании S7. В нём содержались негативные отзывы о ракете «Союз-5».
Эксперт дал комментарий негативному заявлению S7 о «Союзе-5»

Гендиректор S7, компании, которая владеет «Морским стартом» сообщил, что «Союз-5» по своим техническим характеристикам и стоимости не подходит для запусков с плавучего космодрома.
Ионин прокомментировал, что данная ракета выпускается по госзаказу и требования к ней может предъявлять Роскосмос, а не представители бизнеса.
В то же время эксперт отметил, если отойти от технических критериев ракеты и посмотреть со стороны рынка, то для S7 пуски будут означать получение либо прибыли, либо убытков. Это для компании, безусловно, важно.
Возникшая проблема, по его мнению, может иметь несколько путей своего решения. Во-первых, можно приступить к переговорам, чтобы внести изменения в техзадание на разработку новой ракеты.
Во-вторых, можно приступить к созданию отдельной ракеты под требования S7, но это, скорее всего, обойдётся для компании ещё дороже.
В-третьих, S7 может приступить к поискам другой ракеты или же полностью закрыть «Морской старт».
Оптимальным Ионин считает переговоры Роскосмоса с S7, чтобы рассмотреть требования и возможности. Государство, полагает он, тоже заинтересовано в снижении стоимости «Союз-5»...

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