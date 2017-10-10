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Древнейшие следы Homo sapiens в Африке обнаружили в Марокко

В Марокко нашли древнейшие в Африке следы ДНК Homo sapiens. Данное открытие удалось осуществить путём привлечения к исследованию международной группы учёных.
Древнейшие следы Homo sapiens в Африке обнаружили в Марокко


Специалисты изучили место предполагаемого обитания предков современных людей в пещере «Грот голубей», которая находится близ деревни Тафоралт в марокканской провинции Беркан. Лабораторные анализы говорят о том, что возраст обнаруженных на месте следов ДНК Homo sapiens составляет порядка 15 тысяч лет. Это делает находку самой древней на территории Африки. Исследователи подчёркивают, что именно на этом континенте зародились предки современного человека, что делает её ещё более уникальной. Предполагается, что эти следы ДНК позволят более детально изучить Homo sapiens того времени.
Ранее мы писали об исследованиях учёных, в рамках которых последние доказали факт, что в Средневековье женщинам деформировали череп для определения их рода. Выяснилось, что представительницы знатных семей в младенчестве подвергались истязаниям, направленным на их дальнейшую идентификацию...

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