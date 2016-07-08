Фингер-пирсинг вместо обручального кольца: странный тренд увлек молодоженов

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Депутаты Таганрога запустили физкультурный флешмоб в поддержку выборов
Политолог: Савченко могут прибить перед выборами на Украине
Минобороны РФ опровергло сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте
Клинтон попала в больницу со сломанной рукой во время поездки в Индию
В Кремле отреагировали на обвинения Джонсона в адрес Путина по делу Скрипаля
Экономика
Уже в этом году в Японии начнут продажи первых летающих авто
Новый Jeep Wrangler подготовили для «Пасхального сафари»
Продажи LADA в ЕС в феврале показали рост на 23%
В Голландии превратили купе Bentley Continentl GT во внедорожник
Раскрыты сроки выхода на рынок обновлённого Volkswagen Passat
События
Р Р°СЃС‚СѓС‚ РєР°Рє РіСЂРёР±С‹: РЎРµРєСЂРµС‚РЅС‹Рµ С‚СЋСЂСЊРјС‹ РЎР‘РЈ РїРµСЂРµСЃС‚Р°Р»Рё Р±С‹С‚СЊ С‚Р°Р№РЅРѕР№ РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ
РЈРјРµСЂ СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂ В«Р—РµР»РµРЅРѕРіРѕ С„СѓСЂРіРѕРЅР°В»
Р’ Р›РќР Р·Р°СЏРІРёР»Рё Рѕ РіРѕС‚РѕРІСЏС‰РµРјСЃСЏ С‚РµСЂР°РєС‚Рµ
РќР°СЃС‚СѓРїР»РµРЅРёРµ РљРёРµРІР° РЅР° Р”РѕРЅР±Р°СЃСЃ СЃРѕРІСЃРµРј Р±Р»РёР·РєРѕ: СѓРєСЂР°РёРЅС†С‹ РјР°СЃСЃРѕРІРѕ Р±РµРіСѓС‚ РёР· Р°СЂРјРёРё
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё РІРѕР·Р±СѓР¶РґРµРЅС‹ СѓРіРѕР»РѕРІРЅС‹Рµ РґРµР»Р° РѕР± РѕС‚СЂР°РІР»РµРЅРёРё Р®Р»РёРё РЎРєСЂРёРїР°Р»СЊ Рё РіРёР±РµР»Рё СЃРѕСЂР°С‚РЅРёРєР° Р‘РѕСЂРёСЃР° Р‘РµСЂРµР·РѕРІСЃРєРѕРіРѕ
Социум
Глобальное потепление: ученые выяснили каким странам угрожает изменение климата
Свиной шпик законспирировали под мраморные плиты
Украинка впечатлила британцев своим неожиданным секретом красоты купаясь в мороз в проруби
Фингер-пирсинг вместо обручального кольца: странный тренд увлек молодоженов
Авиалинии США ошибочно отправили собаку в Японию но домашний любимец смог вернуться домой
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Дель Потро остановит набравшего форму Кольшрайбера
РљР°РЅР°РґСЃРєРёР№ СЃРЅРѕСѓР±РѕСЂРґРёСЃС‚ "РЅРµ СѓРІР°Р¶Р°РµС‚" РЎСЌСЂР° РСЃР°Р°РєР° РќСЊСЋС‚РѕРЅР°
РљСЂРёСЃС‚РёРЅР° РђРіРёР»РµСЂР° РІС‹СЃС‚СѓРїРёС‚ c РєРѕРЅС†РµСЂС‚РѕРј РІ Р‘Р°РєСѓ РЅР° В«Р¤РѕСЂРјСѓР»Рµ-1В»
РџСЂРѕС‚РёРІРЅРёРєРѕРј Р¦РЎРљРђ РІ С‡РµС‚РІРµСЂС‚СЊС„РёРЅР°Р»Рµ Р›РёРіРё Р•РІСЂРѕРїС‹ СЃС‚Р°РЅРµС‚ В«РђСЂСЃРµРЅР°Р»В»
Детей Ирины Родниной затравили на почве переезда в США
Шоу-Биз
Катерина Бужинская похвасталась свадебным фото
MamaRika поделилась забавным семейным селфи
Надя Дорофеева показала маму
Слава Каминская поделилась новым фото с сыном
Джей Ло похвасталась неприличной фоткой с мускулистым красавцем
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Древнейшие следы Homo sapiens в Африке обнаружили в Марокко
Эксперт дал комментарий негативному заявлению S7 о «Союзе-5»
Специалисты рассказали, почему люди представляют инопланетян в виде гуманоидов
Toyota разработала робота, способного играть в баскетбол
Ученые нашли отличия в мозге трансгендера и обычного человека
Авто
Audi анонсировала серийный кроссовер Q8
Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой
В Дубае появился новый необычный транспорт
Ford показал первый снимок возрожденного внедорожника Bronco
Новый Ford Focus сфотографировали в камуфляже
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Р Р°СЃС‚СѓС‚ РєР°Рє РіСЂРёР±С‹: РЎРµРєСЂРµС‚РЅС‹Рµ С‚СЋСЂСЊРјС‹ РЎР‘РЈ РїРµСЂРµСЃС‚Р°Р»Рё Р±С‹С‚СЊ С‚Р°Р№РЅРѕР№ РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ
События
Сегодня, 18:30
РЈРјРµСЂ СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂ В«Р—РµР»РµРЅРѕРіРѕ С„СѓСЂРіРѕРЅР°В»
События
Сегодня, 18:30
Р’ Р›РќР Р·Р°СЏРІРёР»Рё Рѕ РіРѕС‚РѕРІСЏС‰РµРјСЃСЏ С‚РµСЂР°РєС‚Рµ
События
Сегодня, 18:30
РќР°СЃС‚СѓРїР»РµРЅРёРµ РљРёРµРІР° РЅР° Р”РѕРЅР±Р°СЃСЃ СЃРѕРІСЃРµРј Р±Р»РёР·РєРѕ: СѓРєСЂР°РёРЅС†С‹ РјР°СЃСЃРѕРІРѕ Р±РµРіСѓС‚ РёР· Р°СЂРјРёРё
События
Сегодня, 18:30
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё РІРѕР·Р±СѓР¶РґРµРЅС‹ СѓРіРѕР»РѕРІРЅС‹Рµ РґРµР»Р° РѕР± РѕС‚СЂР°РІР»РµРЅРёРё Р®Р»РёРё РЎРєСЂРёРїР°Р»СЊ Рё РіРёР±РµР»Рё СЃРѕСЂР°С‚РЅРёРєР° Р‘РѕСЂРёСЃР° Р‘РµСЂРµР·РѕРІСЃРєРѕРіРѕ
События
Сегодня, 18:30
Киевские Ведомости
|
Социум
| Фингер-пирсинг вместо обручального кольца: странный тренд увлек молодоженов
Социум
Фингер-пирсинг вместо обручального кольца: странный тренд увлек молодоженов
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-07/nevesta-klichko-obyasnila-ischeznovenie-obruchalnogo-kolca_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Невеста Кличко объяснила исчезновение обручального кольца
8-07-2016, 13:04
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-02/viktoriya-dayneko-ozadachila-poklonnikov-otsutstviem-obruchalnogo-kolca_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Виктория Дайнеко озадачила поклонников отсутствием обручального кольца
25-02-2016, 20:00
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-12/eva-longorii-podarili-kopiyu-obruchalnogo-kolca-keyt-middlton_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ева Лонгории подарили копию обручального кольца Кейт Миддлтон
30-12-2015, 14:05
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-11/beremennaya-gay-germanika-poyavilas-bez-muzha-i-obruchalnogo-kolca_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Беременная Гай Германика появилась без мужа и обручального кольца
27-11-2015, 16:02
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-11/strannyy-trend-manikyur-s-chastyami-tela_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Странный тренд: маникюр с частями тела
18-11-2015, 13:06
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-11/podaril-neveste-zub-vmesto-obruchalnogo-kolca_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Подарил невесте зуб вместо обручального кольца
4-11-2015, 07:03
Читать
Социум
Сегодня, 18:10
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/12.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/12.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
Написать на e-mail