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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Депутаты Таганрога запустили физкультурный флешмоб в поддержку выборов
Политолог: Савченко могут прибить перед выборами на Украине
Минобороны РФ опровергло сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте
Клинтон попала в больницу со сломанной рукой во время поездки в Индию
В Кремле отреагировали на обвинения Джонсона в адрес Путина по делу Скрипаля
Экономика
Уже в этом году в Японии начнут продажи первых летающих авто
Новый Jeep Wrangler подготовили для «Пасхального сафари»
Продажи LADA в ЕС в феврале показали рост на 23%
В Голландии превратили купе Bentley Continentl GT во внедорожник
Раскрыты сроки выхода на рынок обновлённого Volkswagen Passat
События
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Социум
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Украинка впечатлила британцев своим неожиданным секретом красоты купаясь в мороз в проруби
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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