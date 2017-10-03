| | ЦСКА не испытал проблем в первом матче против «Йокерита»
Спорт

ЦСКА не испытал проблем в первом матче против «Йокерита»

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