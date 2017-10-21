| | Сколько украинские футбольные клубы заработали в еврокубках в сезоне 2017/18
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Сколько украинские футбольные клубы заработали в еврокубках в сезоне 2017/18

УЕФА обнародовал схему распределения прибыли в розыгрыше Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Суперкубке.
Согласно данным официального сайта УЕФА, все украинские команды заработали в еврокубках 35,1 млн евро.
Донецкий «Шахтер» суммарно заработал 24,7 млн евро, включая 6 млн евро за четыре победы на групповом этапе и столько же - за выход в 1/8 финала.
Киевское «Динамо» заработало 6,4 млн евро, включая 2,6 млн евро за успешное участие в группе Лиге Европы, 0,5 млн евро - за 1/16 финала, 0,75 млн евро - за 1/8 финала. Также киевский клуб получит 0,260 млн евро в качестве выплаты за непопадание в Лигу Чемпионов и бонус за третий квалификационный раунд ЛЧ – 0,42 млн евро.
Бюджет луганской «Зари» пополнится суммой в размере 3,32 млн евро за участие в групповом раунде Лиги Европы.
За участие в третьем отборочном раунде и раунде плей-офф Лиги Европы «Александрия» получит в сумме 0,48 млн евро.
«Олимпик» заработал 0,235 млн евро за участие в третьем отборочном раунде ЛЕ...

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