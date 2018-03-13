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Спорт

Харьковчанин завоевал еще одну золотую медаль в Пхенчхане

Харьковский биатлонист Виталий Лукьяненко 16 марта завоевал шестую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.
Виталий Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения. Серебряным призером в этой дисциплине стал украинец Александр Казик.
Для Виталия Лукьяненко это шестая Паралимпиада и шестое «золото». Всего в активе харьковского спортсмена 11 паралимпийских медалей.
Также в этот день серебряную медаль Украине принесла харьковчанка Оксана Шишкова. Она стала второй в биатлонной гонке на 12 км среди спортсменок с нарушением зрения. Напомним, ранее Оксана Шишкова в гонке на 10 км завоевала золотую медаль Паралимпиады-2018.
На счету сборной Украины уже 19 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых. XII Паралимпийские игры в Пхенчхане завершаются 18 марта...

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