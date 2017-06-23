| | Четыре года в гавани: сеть ужаснули свежие фото набережной в Ялте
Социум

Четыре года в гавани: сеть ужаснули свежие фото набережной в Ялте

пятница, 16 марта 2018, 20:19
Поделиться
переглянути новину українською
Пользователей интернета ужаснули новые фотографии набережной в Ялте (оккупированный Российской Федерацией Крым).
Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.
?"Ялта. Жемчужина Крыма. Четыре года в гавани. Возрождение", - говорится в подписи к фото.
Четыре года в гавани: сеть ужаснули свежие фото набережной в Ялте

Четыре года в гавани: сеть ужаснули свежие фото набережной в Ялте

Четыре года в гавани: сеть ужаснули свежие фото набережной в Ялте

Четыре года в гавани: сеть ужаснули свежие фото набережной в Ялте

Четыре года в гавани: сеть ужаснули свежие фото набережной в Ялте

"Крым, родной, не ходи послезавтра на выборы! Поставь "НЕТ" Путину! Возвращайся домой! Мы тебя обогреем и исцелим. Все простим друг другу и заживем как раньше! Во что Россия превратила море? Затопила в 2014 свои ржавые корыта, чтобы наши корабли не ушли, наперла вам ядерные боеголовки. Мрак", "И это набережная, центр и единственное место, где гуляют возле моря люди", "В каждом городе России, в каждом районе, в каждом садике и школе можно увидеть эту примечательную черту из разбитого бетона и стали как напоминание о могуществе и силе не сдающегося совка", - пишут в интернете.
Как сообщал "Апостроф", ранее сеть ужаснули фотографии больницы в оккупированном Крыму...

Еще по теме

Денег нет: сеть ужаснули фотографии больницы в оккупированном Крыму

Денег нет: сеть ужаснули фотографии больницы в оккупированном Крыму

Сегодня, 00:20
Читать
Туристический

Туристический "максимум": в сети появились новые фото из оккупированного ...

23-06-2017, 18:35
Читать
С каждым годом все хуже: сеть ужаснули фотографии больницы под Донецком

С каждым годом все хуже: сеть ужаснули фотографии больницы под Донецком

6-02-2018, 07:26
Читать
Чтобы ощущали себя в России: сеть ужаснули новые фото из оккупированного Кр ...

Чтобы ощущали себя в России: сеть ужаснули новые фото из оккупированного Кр ...

19-02-2018, 05:35
Читать
Сети ужаснули детские площадки в оккупированном Крыму: опубликованы фото

Сети ужаснули детские площадки в оккупированном Крыму: опубликованы фото

27-09-2017, 06:26
Читать
Путин, спаси от беспредела: в сети шутят над очередными акциями протеста в ...

Путин, спаси от беспредела: в сети шутят над очередными акциями протеста в ...

19-08-2017, 00:31
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail