Четыре года в гавани: сеть ужаснули свежие фото набережной в Ялте

пятница, 16 марта 2018, 20:19Поделитьсяпереглянути новину українськоюПользователей интернета ужаснули новые фотографии набережной в Ялте (оккупированный Российской Федерацией Крым).Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.?"Ялта. Жемчужина Крыма. Четыре года в гавани. Возрождение", - говорится в подписи к фото."Крым, родной, не ходи послезавтра на выборы! Поставь "НЕТ" Путину! Возвращайся домой! Мы тебя обогреем и исцелим. Все простим друг другу и заживем как раньше! Во что Россия превратила море? Затопила в 2014 свои ржавые корыта, чтобы наши корабли не ушли, наперла вам ядерные боеголовки. Мрак", "И это набережная, центр и единственное место, где гуляют возле моря люди", "В каждом городе России, в каждом районе, в каждом садике и школе можно увидеть эту примечательную черту из разбитого бетона и стали как напоминание о могуществе и силе не сдающегося совка", - пишут в интернете.Как сообщал "Апостроф", ранее сеть ужаснули фотографии больницы в оккупированном Крыму...