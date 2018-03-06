Ректор НМУ Амосова рассказала о своих доходах

пятница, 16 марта 2018, 19:40Поделитьсяпереглянути новину українськоюРектор Национального медицинского университета (НМУ) имени Богомольца Екатерина Амосова заявила, что заработала свое состояние задолго до назначения на должность.Об этом она рассказала в интервью изданию "Обозреватель"."Все это появилось задолго до ректорства. И я за все могу отчитаться в любое время. Потому что считаю, что открытость - это важно. А мне и моей семье нечего скрывать", - сказала она.По словам Амосовой, еще до того, как ее обязали обнародовать декларации (начиная с 2016-го года), она по собственной инициативе обнародовала в Facebook декларации за 2014 и 2015 годы."Там можно увидеть, что ни квартир, ни машин у меня больше не стало", - сказала ректор.Уточняется, что первые серьезные деньги Екатерина Амосова заработала в студенчестве переводами с английского, работая в "Торговой палате". А ее муж - в студенческих стройотрядах в Сибири."Когда все сбережения моих родителей с распадом Союза исчезли вместе со "Сбербанком" и они остались с мизерной пенсией и гонорарами от книг (пока отец не стал получать стипендию от Сороса, которую откладывал) - я поняла: нужно сделать все, чтобы обеспечить свою старость", - заявила Амосова.Отмечается, что муж Амосовой Владимир Мишалов работал завотделом в институте Шалимова - ездил с бригадой от Крыма до Сахалина, проводил медицинские осмотры на предприятиях, которые были очень популярны и за которые платили не купонами, а реальными деньгами."В двух таких выездах участвовала и я. Это был и опыт, и серьезный заработок", - вспомнила ректор НМУ.Супруги начали инвестировать заработанное в квартиры в новостройках, которые на старте стоили дешево, а к моменту завершения стремительно росли в цене. Это было рискованно, но прибыльно. Всего купили и продали так три квартиры.Владимир Мишалов интересовался картинами и в 1990-х по совету приятеля по дешевке купил несколько картин Глущенко, Зарецкого и Яблонской и др. Затем их также продали."А когда умер отец, мы забрали маму к себе, а их квартиру и отца дачу продали. Я бы не смогла там жить. После смерти отца я туда даже заходить не могла… И "БМВ", и наш дом, которые так жмут сейчас многим людям, мы покупали в кредит", - добавила она.В дополнение ко всему, к ректорской должности, Екатерина Амосова была популярным спикером. Проводила мастер-классы для врачей. Работала преимущественно с зарубежными компаниями."Не буду называть суммы, но это реально серьезные деньги. Поскольку в рейтинге спикеров по кардиологии в Украине я занимала первую позицию", - сказала руководительница медуниверситета.Она подчеркнула, что все, что имеет, заработала вместе с мужем"И сейчас я бы, наверное, не покупала те "БМВ". А тогда я была молодая. И вот они есть. И раздражают общество", - подытожила Амосова...