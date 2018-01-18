Началась реальная мясорубка: очевидец рассказал подробности жуткого ЧП на курорте в Грузии

пятница, 16 марта 2018, 19:34Поделитьсяпереглянути новину українськоюУчастник украинской группы туристов Денис Бойков, который был на месте жуткого ЧП с подъемником на популяром горнолыжном курорте Гудаури в Грузии, рассказал подробности трагедии.Об этом сообщает 057.ua.По словам Бойкова, они вместе с девушкой чудом не попали на тот подъёмник. Все произошедшее после, наблюдали буквально с пары метров."Этот подъёмник часто закрытый, так как эта гора является лавиноопасной. Сегодня его открыли. Его утром тестировали. Я с ребятами поднялся, а эта девочка, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, села передо мной, мы спустились вместе. Как говорят сами сотрудники, что у них отключился свет и они не могли ничего сделать, и все эти кресла начали лететь с бешеной скоростью вниз, потому что там бешеный наклон", - рассказал очевидец.Бойков уточнил, что ночью шел снег и гору никто не почистил. Из-за этого, когда туристы садились на подъемник, цеплялись за снег."В итоге одно (кресло, - ред.) застряло. И из-за этого застрявшего началась реальная мясорубка. Люди летели, их просто выкидывало волной оттуда. Кто-то сам прыгал, а тот, кому не повезло или кто не понял, что происходит, те оказывались под этими железными завалами", - добавил харьковчанин.Как сообщал "Апостроф", ранее в отеле горнолыжного курорта "Плай" во Львовской области произошло массовое отравление...