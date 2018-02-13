| | Превратили в свалку: сеть возмутили фото территории популярного стадиона в Киеве
Социум

Превратили в свалку: сеть возмутили фото территории популярного стадиона в Киеве

пятница, 16 марта 2018, 18:45
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Пользователей интернета возмутили фотографии территории НСК "Олимпийский", которую завалили пустыми бутылками.
Об этом сообщает 44.ua.
Отмечается, что после проведения матча между командами "Динамо" (Киев) и "Лацио" (Рим, Италия) футбольные болельщики оставили на территории НСК горы пустых бутылок и мусора.
По данным издания, территорию спорткомплекса оперативно убирали от стихийной свалки.
"Превратили в свалку", "Ужас", - пишут в сети.
Превратили в свалку: сеть возмутили фото территории популярного стадиона в Киеве

Превратили в свалку: сеть возмутили фото территории популярного стадиона в Киеве

Превратили в свалку: сеть возмутили фото территории популярного стадиона в Киеве

Фото: 44.ua
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в одной из многоэтажек по улице Верховинной в Святошинском районе взорвался мусор. Причиной ЧП стало то, что в заваренном мусоропроводе сделали дырки и туда бросали окурки.
Между тем, в Печерском районе Киева местные жители оригинально наказали "героя парковки". Так, на капоте "Финика", ставшего на дороге перед мусорником, оставили пакет с мусором...

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