Превратили в свалку: сеть возмутили фото территории популярного стадиона в Киеве

пятница, 16 марта 2018, 18:45Поделитьсяпереглянути новину українськоюПользователей интернета возмутили фотографии территории НСК "Олимпийский", которую завалили пустыми бутылками.Об этом сообщает 44.ua.Отмечается, что после проведения матча между командами "Динамо" (Киев) и "Лацио" (Рим, Италия) футбольные болельщики оставили на территории НСК горы пустых бутылок и мусора.По данным издания, территорию спорткомплекса оперативно убирали от стихийной свалки."Превратили в свалку", "Ужас", - пишут в сети.Фото: 44.uaКак сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в одной из многоэтажек по улице Верховинной в Святошинском районе взорвался мусор. Причиной ЧП стало то, что в заваренном мусоропроводе сделали дырки и туда бросали окурки.Между тем, в Печерском районе Киева местные жители оригинально наказали "героя парковки". Так, на капоте "Финика", ставшего на дороге перед мусорником, оставили пакет с мусором...