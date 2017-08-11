В ОБСЕ заявили о значительном уменьшении количества обстрелов на Донбассе

пятница, 16 марта 2018, 18:41Поделитьсяпереглянути новину українськоюНаблюдатели ОБСЕ отмечают снижение уровня насилия на Донбассе на 82% после введения режима полного прекращения огня с 5 марта.Об этом на брифинге заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг."В начале прошлой недели стороны преимущественно прекратили обстрелы после того, как они подтвердили свою преданность соблюдению режима прекращения огня за неделю до того. В местах, которые за прошлые четыре года стали олицетворением насилия СММ ОБСЕ по большей части наблюдала затишье", – заявил Хуг.По его словам, наблюдатели на протяжении недели после 5 марта отмечали значительное уменьшение количества обстрелов, на 82% в сравнении с неделей до этого."Я очень рад сообщить, что во многих местах вдоль линии столкновения гражданское население смогло впервые за много месяцев вернуться к привычной жизни, ощущая меньший страх и меньшую опасность", – сказал глава мониторинговой миссии.Напомним, ранее пресс-штаб АТО заявлял о том, что 14 марта на Донбассе подписанное соглашение о прекращении огня соблюдалось в полной мере...