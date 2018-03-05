| | Сын убийцы сидел в авто: появились жуткие подробности расправы над многодетной матерью под Киевом
Социум

Сын убийцы сидел в авто: появились жуткие подробности расправы над многодетной матерью под Киевом

пятница, 16 марта 2018, 18:20
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве многодетной матери Лилии Гордеевой в Фастове Киевской области.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник.
По его словам, к совершению преступлению причастны четыре человека - они уже задержаны правоохранителями. При этом установлено, что удары ножом наносил 42-летний киевлянин.
Так, на место преступления подозреваемый приехал на джипе Infiniti вместе со своим 21-летним сыном - студентом одного из столичных вузов. Во время убийства парень ждал отца в машине.
Уточняется, что на сегодняшний день главная версия правоохранителей - убийство произошло в результате бизнес-конфликта. У Лилии Гордеевой и 42-летнего киевлянина якобы были судебные тяжбы.
"У женщины, которая была матерью-одиночкой, остались трое детей. Известно, что младшему сыну три года, а дочери девять лет. Лилия Гордеева ранее работала в банке, была предпринимателем", - сказано в сообщении.
Как сообщал "Апостроф", ранее на Закарпатье подросток жестоко убил 9-классника...

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