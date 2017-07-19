Источники рассказали о "договорняках" в Раде при назначении на важные должности

пятница, 16 марта 2018, 17:54Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Верховной Раде Украины существовали "договорняки" о назначении на важные должности, в частности, это касается голосования за нового главу Счетной палаты и уполномоченного парламента по правам человека.Об этом говорится в материале "Апострофа".Отмечается, что быстрое решение проблемных кадровых вопросов стало результатом долгих переговоров между двумя фракциями коалиции - "Народным фронтом" и "Блоком Петра Порошенко"."Главным кандидатом (на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, - ред.), несмотря на отсутствие опыта в правозащитной сфере и протесты правозащитников у стен парламента, еще с прошлого года считалась именно Людмила Денисова", - сказано в материале.Так, ее назначения хотели "Народный фронт" и лично министр внутренних дел Арсен Аваков, дабы замкнуть на своей политической силе цепочку правоохранительных структур. Ведь и глава МВД, и министр юстиции Павел Петренко, чью деятельность и призван контролировать омбудсмен, представляют "фронтовиков". Это означает, что, например, злоупотреблений силовиков омбудсмен от той же политсилы может попросту не заметить."К четвергу Денисова оставалась единственным номинантом от власти на эту должность (Алексеев свою кандидатуру должен был снять). Хотя уверенности, что голосование за представителя НФ будет позитивным, не было ни у одной из фракций. Но так как "Народный фронт" до этого уже поддержал кандидатуру Смолия, как того хотели в БПП, пропрезидентская фракция отдала голоса за выдвиженца своих партнеров. Итог: 236 "за" - и Денисова стала новым уполномоченным на следующие 5 лет", - отмечает автор материала.Вместе с тем, не обошлось и без правовой коллизии. Еще с утра депутаты не могли внятно ответить, каким будет голосование - открытым или закрытым, ведь, согласно изменениям в Конституцию, голосование сделали открытым, а в законе об омбудсмене оно осталось закрытым - на этом настаивали и правозащитники. Но уже вечером с нарушением регламента голосовали в открытую.После этого в кулуары вышла представитель президента в парламенте Ирина Луценко, которая на камеры поздравила Денисову с назначением, а также добавила, что в случае каких-либо вопросов с заангажированностью нового омбудсмена ее деятельность "сможет контролировать общественность".Уточняется, что после двух успешных кадровых голосований сессионному залу оставалось разобраться с главой Счетной палаты. Эту должность с прошлого года прочили депутату от БПП Валерию Пацкану. Но именно вокруг его назначения развернулись настоящие баталии в четверг. Лоббировать его кандидатуру в Раду лично приехал киевский мэр и лидер партии УДАР Виталий Кличко (Пацкана называют близким к нему человеком). Не все гладко было, как рассказывали депутаты, и на заседании фракции БПП, которое состоялось в четверг утром."УДАР поставил ультиматум: либо ставите Пацкана, либо мы ни за что не голосуем, кроме антикоррупционного суда", - рассказал один из нардепов.В свою очередь, другой парламентарий уточнил, что назначения Пацкана не особо хотел президент.Но уже через какое-то время колоссальным для этого созыва количеством голосов - 309 "за" - парламент назначил Пацкана главой Счетной палаты."Просто договорились со всеми фракциями о его назначении. Тут никакой тайны нет", - заявил после голосования один из депутатов.Другой парламентарий добавил, что "Народный фронт" обменял омбудсмена на главу Счетной палаты.Больше читайте в материале "Апострофа": Миллионер для Нацбанка: кому Порошенко хочет отдать кресло главы НБУ...