На заводе в Мариуполе произошло смертельное ЧП: фото и первые данные о погибших

пятница, 16 марта 2018, 17:35Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ пятницу, 16 марта, на металлургическом комбинате "Азовсталь" произошла авария, по предварительным данным, погибло два человека.Об этом сообщает 0629.com.ua."Тут случилось что-то страшное. Похоже на массовый несчастный случай", – говорит сотрудник "Азовстали". По его словам, инцидент произошел в 14:00 на доменной печи №4. В 14:30 на месте находилось 5 экипажей скорой помощи, спасатели и заводская охрана.“Похоже на то, что медики понесли в сторону доменной мешки, в которых переносят трупы”, - пишут журналисты издания со ссылкой на собственные источники.Позже пресс-служба компании "Метинвест" подтвердила информацию о происшествии и сообщила, что 16 марта в доменном цехе металлургического комбината "Азовсталь" ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" получили отравление колошниковым газом. Прибывшая скорая констатировала смерть пострадавших. Также сообщается, что на предприятии создана комиссия, которая будет устанавливать обстоятельства и причины инцидента.Напомним, ранее в феврале "Апостроф" сообщал о крупном пожаре на "Азовстали"...