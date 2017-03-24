В сети ярко пошутили о встрече Порошенко с известным актером, сыгравшим Леона-киллера

пятница, 16 марта 2018, 17:17Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ интернете с юмором отреагировали на встречу президента Украины Петра Порошенко с французским актером Жаном Рено, сыгравшем Леона-киллера в фильме французского режиссёра Люка Бессона.Соответствующий пост размещен на странице "Серый Кардинал" в Twitter.?"Стало известно, что Порошенко заказал у известного киллера Поклонскую (депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, - ред.). Леон отметил, что в этом деле у него есть личная заинтересованность - он хочет отомстить депутату Госдумы за гонения на Матильду", - сказано в сообщении.Стоит отметить, что по сюжету фильма "Леон" профессиональный киллер встречает девочку-подростка Матильду Ландо, живущую по соседству. Она просит научить ее ремеслу киллера, чтобы отомстить за убийство четырёхлетнего брата. В конце картины Леон гибнет.Как сообщал "Апостроф", ранее скандал с дипломатами РФ и наркотиками высмеяли сатирическим видео...