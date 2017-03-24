| | В сети ярко пошутили о встрече Порошенко с известным актером, сыгравшим Леона-киллера
Социум

В сети ярко пошутили о встрече Порошенко с известным актером, сыгравшим Леона-киллера

пятница, 16 марта 2018, 17:17
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В интернете с юмором отреагировали на встречу президента Украины Петра Порошенко с французским актером Жаном Рено, сыгравшем Леона-киллера в фильме французского режиссёра Люка Бессона.
Соответствующий пост размещен на странице "Серый Кардинал" в Twitter.
?"Стало известно, что Порошенко заказал у известного киллера Поклонскую (депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, - ред.). Леон отметил, что в этом деле у него есть личная заинтересованность - он хочет отомстить депутату Госдумы за гонения на Матильду", - сказано в сообщении.
В сети ярко пошутили о встрече Порошенко с известным актером, сыгравшим Леона-киллера

Стоит отметить, что по сюжету фильма "Леон" профессиональный киллер встречает девочку-подростка Матильду Ландо, живущую по соседству. Она просит научить ее ремеслу киллера, чтобы отомстить за убийство четырёхлетнего брата. В конце картины Леон гибнет.
Как сообщал "Апостроф", ранее скандал с дипломатами РФ и наркотиками высмеяли сатирическим видео...

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