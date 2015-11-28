| | Журналисты рассказали о бизнесе в Крыму у семьи нового украинского омбудсмена: видео
Социум

Журналисты рассказали о бизнесе в Крыму у семьи нового украинского омбудсмена: видео

пятница, 16 марта 2018, 16:50
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Назначенная уполномоченным по правам человека нардеп фракции "Народный фронт" Людмила Денисова имеет бизнес в оккупированном Российской Федерацией Крыму.
Об этом говорится на странице Bihus.info в Twitter.
"Смотрите в декларации!" - новый омбудсмен Людмила Денисова имеет бизнес в Крыму и утверждает, что его "национализировали". На самом деле, компании просто перерегистрировали на российскую налоговую. Как вам новая уполномоченная по правам человека?!" - сказано в сообщении.
Журналисты рассказали о бизнесе в Крыму у семьи нового украинского омбудсмена: видео

Так, до аннексии полуострова Денисова владела четвертью строительной компании "Крымжелезобетон". 12 января 2015 года она была перерегистрирована в оккупированном Симферополе согласно российскому законодательству.
Ее основателем в Едином госреестре юрлиц Российской Федерации значится украинская ООО "Триора", 25% уставного капитала которой внесла Денисова.
По данным журналистов, после оккупации в ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована еще одна связанная с Денисовой компания - "Севастопольмаринсервис". При этом на место омбудсмена в составе учредителей вошла ее дочь Елена Титаренко.
Также Елена Титаренко является совладелицей крымских ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" и "Дигаймер", занимающихся производством тканей, строительством и арендой недвижимости.
Младшая дочь Денисовой Александра Квитко тоже владеет половиной ООО "Фирма Д.Э.В", специализирующейся на сдаче в аренду недвижимого имущества.
Вместе с тем, журналисты проекта отмечают, что российская ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон" отсутствует в декларациях Людмилы Денисовой за 2015 и 2016 годы.
Как сообщал "Апостроф", ранее власти Украины сделали громкое заявление по ядерному оружию президента Российской Федерации Владимира Путина в Крыму...

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