Арарат Кещян раскритиковал переодевание мальчиков в одежду для девочек

Современные модные тренды, в рамках которых молодые родители одевают своих сыновей в девичью одежду, раскритиковал на днях известный актёр и телеведущий Арарат Кещян. Звезда сериала «Универ» заявил, что дети в столь юном возрасте ещё не способны самоопределиться и самостоятельно выбирать правильный стиль поведения.Кещян наряду со своей супругой Екатериной придерживается консервативных взглядов на воспитание ребёнка и считает, что родители обязаны оберегать своих отпрысков не только от опасностей в реальной жизни, но и давать им правильные моральные наставления. Актёр уверен, если считать, что ребёнок в маленьком возрасте способен самостоятельно определиться с такими вещами, то тогда стоит относиться к нему, как полноправному члену общества, чего никто в здравом уме допустить не может. Подчёркивая сказанное, Арарат отметил, что дети способны самоопределиться, когда вырастут, и смогут самостоятельно принимать решения вне зависимости от воли родителей.Ранее мы писали, что в США эксперты доказали вред сексуального просвещения детей. Специалисты выяснили, что подобное образование провоцирует сексуальные извращения...