| | Арарат Кещян раскритиковал переодевание мальчиков в одежду для девочек
Шоу-Биз и культура

Арарат Кещян раскритиковал переодевание мальчиков в одежду для девочек

Современные модные тренды, в рамках которых молодые родители одевают своих сыновей в девичью одежду, раскритиковал на днях известный актёр и телеведущий Арарат Кещян. Звезда сериала «Универ» заявил, что дети в столь юном возрасте ещё не способны самоопределиться и самостоятельно выбирать правильный стиль поведения.
Арарат Кещян раскритиковал переодевание мальчиков в одежду для девочек


Кещян наряду со своей супругой Екатериной придерживается консервативных взглядов на воспитание ребёнка и считает, что родители обязаны оберегать своих отпрысков не только от опасностей в реальной жизни, но и давать им правильные моральные наставления. Актёр уверен, если считать, что ребёнок в маленьком возрасте способен самостоятельно определиться с такими вещами, то тогда стоит относиться к нему, как полноправному члену общества, чего никто в здравом уме допустить не может. Подчёркивая сказанное, Арарат отметил, что дети способны самоопределиться, когда вырастут, и смогут самостоятельно принимать решения вне зависимости от воли родителей.
Ранее мы писали, что в США эксперты доказали вред сексуального просвещения детей. Специалисты выяснили, что подобное образование провоцирует сексуальные извращения...

Еще по теме

Арарат Кещян беспощадно разобрался со своими хейтерами

Арарат Кещян беспощадно разобрался со своими хейтерами

13-10-2017, 12:31
Читать
Арарат Кещян станет отцом во второй раз

Арарат Кещян станет отцом во второй раз

16-07-2017, 09:47
Читать
Актер из сериала

Актер из сериала "Универ" Арарат Кещян показал фото дочери в социальной с ...

29-03-2017, 13:48
Читать
Арарат Кещян показал подписчикам дочку

Арарат Кещян показал подписчикам дочку

29-03-2017, 13:00
Читать
Звезда популярного сериала тяжело травмирован/Арарат Кещян, звезда сериала ...

Звезда популярного сериала тяжело травмирован/Арарат Кещян, звезда сериала ...

2-09-2016, 20:42
Читать
Арарат Кещян не видится с женой

Арарат Кещян не видится с женой

23-02-2016, 11:09
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail