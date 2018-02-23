Рианна с поклонниками уничтожила Snapchat из-за скандальной рекламы

«Мы расследуем, как это произошло, это никогда не повторится», - подытожили представители Snapchat.

Певица Рианна недовольна использованием Snapchat надписей «Slap Rihanna» и «Punch Chris Brown». Звезда призвала поклонников удалять сервис из-за скандальной рекламы, чем его и уничтожила. В результате акции компании Snap снизились на 4,7% на торгах 15 марта.Скандальная реклама погубила Snapchat. Сервис уже ставал предметом бойкота со стороны Кайли Дженнер. В феврале знаменитость спровоцировала потерю активов в размере 1,5 млрд долларов. Причиной стало плохое оформление редизайна сайта Snapchat. Сейчас же Рианна возмутилась использованием своих фото в объявлениях сервиса.Речь идет о снимках ее обидчика Криса Брауна с 2009 года. Сопроводили рекламу словами «Slap Rihanna» и «Punch Chris Brown». Представители утверждают, что очень сожалеют, что совершили эпичную ошибку.В результате акции компании Snap снизились на 4,7% на торгах 15 марта...