\"Дом-2\": Андрей Чуев намерен доказать, что отец ему не родной

Андрей Чуев вместе со своим отцом Александром Васильевичем приняли участие в телепередаче "На самом деле". Ведущий программы Дмитрий Шепелев хотел разобраться в их кровной проблеме. Звезда телестройки поведал неприятные детали из своего детства. По его словам, отец постоянно пил, избивал жену и ребёнка, а также целился в них из охотничьего ружья.
На данный момент Александр Васильевич требует от сына денежные средства на своё содержание. Но Андрей рассказал о растратах на лечение бабушки, заявив, что ни копейки ему не даст. После того, как тест ДНК показал 99% родства, Андрей Чуев поблагодарил своего отца за то, что не воспитал его сопляком...