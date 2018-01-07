| | Кинопостеры с «обезглавленными» женщинами Голливуда объединил проект в Instagram
Шоу-Биз и культура

Кинопостеры с «обезглавленными» женщинами Голливуда объединил проект в Instagram

Американка Марсия Белски стала идейным автором проекта в Instagram. Девушка объединила кинопостеры с «обезглавленными» женщинами Голливуда. Белски привлекает внимание к проблеме объективации женщин в кино.
Кинопостеры с «обезглавленными» женщинами Голливуда объединил проект в Instagram

Кинопостеры с «обезглавленными» женщинами Голливуда объединил проект в Instagram

Жительница США стала автором идеи о создании особого проекта в социальной сети Instagram. Девушка собрала известные кинопостеры из Голливуда. Объединяющим звеном стало особое изображение актрис. Главные героини, играющие сильных женщин (Галь Гадот в «Чудо-женщине» или Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью в «Ангелах Чарли»), лишены на постерах голов.
 
 
Кинопостеры с «обезглавленными» женщинами Голливуда объединил проект в Instagram


 
Кинопостеры с «обезглавленными» женщинами Голливуда объединил проект в Instagram


 
Кинопостеры с «обезглавленными» женщинами Голливуда объединил проект в Instagram

Опубликованная коллекция, по мнению активистки, должна стать мотивом для пересмотра объективации женщин в кино. Принято актрис изображать, используя части тела, а не целиком, как мужчин...

Еще по теме

Руководство Instagram поддержит звёзд Голливуда на

Руководство Instagram поддержит звёзд Голливуда на "Золотом глобусе"

7-01-2018, 10:03
Читать
Элегантная Галь Гадот в новой фотосессии Marie Claire

Элегантная Галь Гадот в новой фотосессии Marie Claire

11-05-2017, 03:55
Читать
Галь Гадот снова стала мамой

Галь Гадот снова стала мамой

21-03-2017, 15:51
Читать
Звезды Голливуда порадовали поклонников массовыми селфи без макияжа

Звезды Голливуда порадовали поклонников массовыми селфи без макияжа

22-11-2016, 05:53
Читать
Звезды Голливуда порадовали поклонников массовыми селфи без макияжа

Звезды Голливуда порадовали поклонников массовыми селфи без макияжа

22-11-2016, 05:53
Читать
Этот парень превращает случайные фотографии в гениальные кинопостеры

Этот парень превращает случайные фотографии в гениальные кинопостеры

26-02-2016, 21:25
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail