Кинопостеры с «обезглавленными» женщинами Голливуда объединил проект в Instagram

Американка Марсия Белски стала идейным автором проекта в Instagram. Девушка объединила кинопостеры с «обезглавленными» женщинами Голливуда. Белски привлекает внимание к проблеме объективации женщин в кино.Жительница США стала автором идеи о создании особого проекта в социальной сети Instagram. Девушка собрала известные кинопостеры из Голливуда. Объединяющим звеном стало особое изображение актрис. Главные героини, играющие сильных женщин (Галь Гадот в «Чудо-женщине» или Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью в «Ангелах Чарли»), лишены на постерах голов.Опубликованная коллекция, по мнению активистки, должна стать мотивом для пересмотра объективации женщин в кино. Принято актрис изображать, используя части тела, а не целиком, как мужчин...