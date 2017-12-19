| | Эксперты: низкая физическая активность может стать причиной диабета
Наука

Эксперты: низкая физическая активность может стать причиной диабета

Исследования английских ученых показывают, что низкая активность в повседневной жизни способствует развитию диабета. Риск заболевания увеличивается наличием проблем с сахаром у ближайших родственников.
Эксперты: низкая физическая активность может стать причиной диабета


 Специалисты Ливерпульского университета провели анализ воздействия образа жизни на здоровье человека. В их исследованиях приняли участие 46 людей, у 16 из которых родственники больны диабетом второго типа. На протяжении 14 дней наблюдаемым предстояло проявлять низкую физическую активность. Результатом стало уменьшение реакции на инсулин и повышение уровня липидов в крови. После этого им предстояло провести 2 недели в привычном для их организма режиме. Наблюдения показали, что организмы испытуемых вернулись к прежнему состоянию, реакция на инсулин пришла в норму.
Ученые отметили, что наибольшие проблемы возникали у тех наблюдаемых, чьи ближайшие родственники болели вторым типом диабета. Эксперты отмечают, что на данный момент в Великобритании насчитывается более 4,6 миллиона людей с нарушением усвоения глюкозы организмом. Они отмечают, что почти 90% из них относятся к диабетикам второго типа. Они заявляют, что проблемы могут наблюдаться даже при кратковременном снижении активности...

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