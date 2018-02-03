| | Японский джетпак Lunavity поможет человечеству прыгать
Наука

Японский джетпак Lunavity поможет человечеству прыгать

На фестивале SXSW 2018 в Остине презентовали современный ускоритель прыжков, который поможет человечеству. На сайте YouTube появилось видео процесса испытаний. Дата презентации джетпака Lunavity и его цена остаются в тайне.
Японский джетпак Lunavity поможет человечеству прыгать

The Verge сообщает о новой разработке японских ученых. Речь идет о новом джетпаке под названием Lunavity. Согласно данным, неприметный рюкзак может увеличить человеческие умения прыгать и помочь людям в повседневной жизни.

В видео, размещенном на YouTube показано, как человек с портфелем на спине перепрыгивает через пешеходный переход, хлопает по баскетбольному кольцу и поливает высокое дерево. «На данный момент нет анонса цены или даты релиза Lunavity и мы не знаем, будет ли создан продукт», - сообщают специалисты. Возможным может стать потребительский релиз рюкзака для прыжков...[/media]

Еще по теме

YouTube будет отмечать видео от государственных СМИ

YouTube будет отмечать видео от государственных СМИ

3-02-2018, 11:10
Читать
На YouTube-канале Минобороны РФ появилось новогоднее видео со щенками

На YouTube-канале Минобороны РФ появилось новогоднее видео со щенками

2-01-2018, 13:45
Читать
Появилось первое видео с места новой ужасной аварии с автобусом в Москве

Появилось первое видео с места новой ужасной аварии с автобусом в Москве

29-12-2017, 14:45
Читать
Блогер наполнил бассейн 25 миллионами водяных шариков Orbeez

Блогер наполнил бассейн 25 миллионами водяных шариков Orbeez

17-08-2016, 12:18
Читать
Прыжки способны увеличить прочность костей у пожилых людей - ученые

Прыжки способны увеличить прочность костей у пожилых людей - ученые

14-12-2015, 22:38
Читать
Народное творчество: Гулял Витя Межигорьем, начал прыгать (видео)

Народное творчество: Гулял Витя Межигорьем, начал прыгать (видео)

20-12-2013, 18:15
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail