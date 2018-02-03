Японский джетпак Lunavity поможет человечеству прыгать

На фестивале SXSW 2018 в Остине презентовали современный ускоритель прыжков, который поможет человечеству. На сайте YouTube появилось видео процесса испытаний. Дата презентации джетпака Lunavity и его цена остаются в тайне.The Verge сообщает о новой разработке японских ученых. Речь идет о новом джетпаке под названием Lunavity. Согласно данным, неприметный рюкзак может увеличить человеческие умения прыгать и помочь людям в повседневной жизни.В видео, размещенном на YouTube показано, как человек с портфелем на спине перепрыгивает через пешеходный переход, хлопает по баскетбольному кольцу и поливает высокое дерево. «На данный момент нет анонса цены или даты релиза Lunavity и мы не знаем, будет ли создан продукт», - сообщают специалисты. Возможным может стать потребительский релиз рюкзака для прыжков...[/media]