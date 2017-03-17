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Специалисты боятся смертельных кибератак на нефтезаводы

Эксперты предупреждают о возможных новых смертельных кибератаках в сторону нефтезаводов во всём мире. В прошлом году от подобного рода атак пострадали некоторые химические заводы на территории Саудовской Аравии.
Специалисты боятся смертельных кибератак на нефтезаводы

Чиновники США, их соратники и специалисты в сфере безопасности считают, что цель августовского удара в 2017 году была направлена не только на уничтожение данных, но и на саботаж всей ситуации. На данный момент эксперты не выявили злоумышленников, которые стояли за этим делом. Большое количество источников утверждает, что это может быть группировка, которую поддерживает какое-то правительство. Во время атак за пару минут мошенники повредили жёсткие диски и стёрли с них всю информацию.
Как заявила компания Symantec, атаку организовали из-за политических мотивов...

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