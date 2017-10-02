Тимати купил дочери подарок за $68 тысяч

Чемодан для ее игрушек стоит дороже, чем некоторые автоОсенью прошлого года популярный рэп-исполнитель и бизнесмен Тимати объявил поклонникам о скором уходе со сцены. Свое намерение он объяснил тем, что хочет больше времени проводить с маленькой наследницей Алисой, появившейся на свет в результате его романа с моделью Аленой Шишковой.Публикация от Black Star (@timatiofficial)15 Мар 2018 в 12:39 PDTНа днях в его «Инстаграме» была опубликована фотография малышки, позирующей на большом сундуке из коллаборации Supreme и Louis Vuitton, стоимость которого, по некоторым данным, может доходить до четырех миллионов рублей. «Хороший ящик для игрушек конечно! А я надеялся что поставлю его на подставку, и буду пылинки сдувать. Это фиаско братан», — пошутил шоумен в подписи к посту...